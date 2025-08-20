< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa udržala v júli na úrovni 2 %, potvrdil Eurostat
V porovnaní s júlom predchádzajúceho roka sa tak zmiernila o 0,6 percentuálneho bodu.
Autor TASR
Luxemburg 20. augusta (TASR) - Miera inflácie v eurozóne sa v júli udržala na júnovej úrovni, čo znamená 2 %. V porovnaní s júlom predchádzajúceho roka sa tak zmiernila o 0,6 percentuálneho bodu. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.
Medziročná miera inflácie v eurozóne sa tak naďalej drží na úrovni inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Tá ho stanovila práve na 2 %.
V prípade celej Európskej únie sa inflácia mierne zrýchlila. Zatiaľ čo v júni dosiahla 2,3 %, v júli predstavovala 2,4 %. Oproti júlu minulého roka sa však rovnako spomalila, keď vtedy zaznamenala 2,8 %.
Čo sa týka jednotlivých členských štátov EÚ, najnižšiu mieru medziročnej inflácie zaznamenali Cyprus (0,1 %), Francúzsko (0,9 %) a Írsko, kde sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 1,6 %. Naopak, najvyššiu infláciu vykázali Rumunsko (6,6 %), Estónsko (5,6 %) a Slovensko, kde dosiahla 4,6 %.
V porovnaní s júnom sa inflácia v ôsmich členských štátoch EÚ spomalila, v šiestich zotrvala na stabilnej úrovni a v 13 sa zrýchlila. Najvyššiu úroveň dosiahla v Dánsku, a to 1,7 %. Najvýraznejšie zasa spotrebiteľské ceny klesli v Taliansku, konkrétne o 1 %. Na Slovensku dosiahla medzimesačná inflácia 0,4 %.
