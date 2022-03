Inflácia v eurozóne sa ustáli okolo úrovne 2 %, predpovedá Lane

Frankfurt nad Mohanom 31. marca (TASR) - Je čoraz pravdepodobnejšie, že inflácia v eurozóne sa ustáli okolo úrovne 2 %. Ale Európska centrálna banka (ECB) by mala byť pripravená zmeniť kurz, ak sa výhľad zhorší v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine. Vyhlásil to vo štvrtok hlavný ekonóm ECB Philip Lane.



Miera inflácie v euroregióne podľa odhadov pravdepodobne tento mesiac dosiahne 7 %, čo je vysoko nad 2-percentným cieľom ECB. V nasledujúcich rokoch by ale mala klesnúť späť pod cieľovú úroveň banky, keďže sa neočakáva, že rast cien energií bude pretrvávať.



"Je tiež pravdepodobné, že v strednodobom horizonte sa inflácia sa nevráti na úroveň pred pandémiou nového koronavírusu, keď sa pohybovala pod cieľovou hranicou, ale v závislosti od vhodne kalibrovanej menovej politiky sa môže stabilizovať okolo 2-percentného cieľa ECB," uviedol Lane vo svojom prejave.



"Mali by sme byť tiež plne pripravení náležite prehodnotiť nastavenia našej menovej politiky, ak by cenový šok v oblasti energií a vojna medzi Ruskom a Ukrajinou mali za následok výrazné zhoršenie makroekonomických vyhliadok," dodal Lane.



ECB plánuje ukončiť nákupy dlhopisov v 3. štvrťroku, čo je predpoklad pre akékoľvek zvýšenie úrokových sadzieb, ale neprijala žiadne záväzky týkajúce sa zvýšenia úrokov, aj keď čoraz viac konzervatívnych politikov požaduje tento krok ešte pred koncom roka.



Lane ale zdôraznil, že vzhľadom na neistotu si musí ECB zachovať možnosť "obojstranného" pohybu, čo znamená, že ďalším krokom by mohlo byť ako sprísnenie, tak uvoľnenie menovej politiky.



"Viac ako kedykoľvek predtým je dôležité zachovať si možnosť voľby pri výkone menovej politiky," dodal Lane.