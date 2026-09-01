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Inflácia v eurozóne sa zrýchlila, nezamestnanosť je stabilná
Je to o 0,4 percentuálneho bodu vyšší rast spotrebiteľských cien než v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom inflácia bola vo výške 2,9 %.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 1. septembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v auguste zrýchlila. Dosiahla úroveň 3,3 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu vyšší rast spotrebiteľských cien než v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom inflácia bola vo výške 2,9 %. Uviedol to v rámci rýchleho odhadu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Najviac v auguste k rastu celkovej inflácie prispelo zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 14,3 % po tom, ako sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,3 %. Zrýchlilo sa aj medziročné tempo rastu cien priemyselných tovarov na 1,2 % z júlových 0,9 %. Rast cien služieb sa však spomalil, a to na 3 % z júlových 3,3 %, a tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku zostalo na úrovni 1,2 %.
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v auguste medziročne zvýšili menej výrazne, a to o 3,1 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po júlovom posilnení o 3,2 %.
V Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, bola medziročná inflácia podľa rýchleho odhadu na úrovni 2,9 %. Najvýraznejšie medziročne stúpli spotrebiteľské ceny v Litve (5,8 %), na Cypre (5,2 %) a v Bulharsku (5,1 %). Najmenej sa zvýšili v Estónsku (1,3 %), na Malte (1,9 %) a vo Fínsku (2,4 %).
Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na stabilnej úrovni
Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rovnako ako v júni, aj v júli dosiahla 6,4 %. Stabilná bola aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii, ktorá sa udržala na úrovni 6,1 %. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.
Najviac v auguste k rastu celkovej inflácie prispelo zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 14,3 % po tom, ako sa v júli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,3 %. Zrýchlilo sa aj medziročné tempo rastu cien priemyselných tovarov na 1,2 % z júlových 0,9 %. Rast cien služieb sa však spomalil, a to na 3 % z júlových 3,3 %, a tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku zostalo na úrovni 1,2 %.
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v auguste medziročne zvýšili menej výrazne, a to o 3,1 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po júlovom posilnení o 3,2 %.
V Nemecku, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny, bola medziročná inflácia podľa rýchleho odhadu na úrovni 2,9 %. Najvýraznejšie medziročne stúpli spotrebiteľské ceny v Litve (5,8 %), na Cypre (5,2 %) a v Bulharsku (5,1 %). Najmenej sa zvýšili v Estónsku (1,3 %), na Malte (1,9 %) a vo Fínsku (2,4 %).
Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na stabilnej úrovni
Nezamestnanosť v eurozóne zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. Rovnako ako v júni, aj v júli dosiahla 6,4 %. Stabilná bola aj miera nezamestnanosti v celej Európskej únii, ktorá sa udržala na úrovni 6,1 %. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil predbežné údaje.