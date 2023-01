Inflácia v eurozóne sa v decembri spomalila

Luxemburg 6. januára (TASR) - Medziročný rast inflácie v eurozóne sa v decembri 2022 spomalil na 9,2 %, čo je jeho najnižšie tempo za štyri mesiace, z 10,1 % v novembri. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov, ktoré v piatok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.



Miera inflácie v regióne, ktorý platí eurom, minulý rok dosiahla svoj vrchol v októbri na rekordnej úrovni 10,6 %. Napriek poklesu v prechádzajúcich dvoch mesiacoch však inflácia stále vysoko prekračuje cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %.



Pokiaľ ide o hlavné zložky inflácie, Eurostat uviedol, že rast cien energií sa v decembri spomalil na 25,7 % z 34,9 %, zatiaľ čo náklady na potraviny, alkohol a tabak, naopak, stúpli, a to o 13,8 % po zvýšení o 13,6 % v novembri. Minulý mesiac sa zrýchlil tiež rast cien priemyselných tovarov bez energií (na 6,4 % zo 6,1 %) aj služieb (na 4,4 % zo 4,2 %).



V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v eurozóne v decembri znížil, už druhý mesiac po sebe, a to o 0,3 %.



Medziročná miera inflácia v eurozóne sa v decembri po prvý raz od augusta vrátila na jednociferné hodnoty, čo vyvoláva nádeje, že historicky najväčší nárast spotrebiteľských cien v bloku už dosiahol vrchol. Prispel k tomu najmä pomalší rast cien energií. A to aj vďaka opatreniam nemeckej vlády, ktorá prispela niektorým domácnostiam na účty za zemný plyn, aby zmiernila prudké zvýšenie jeho cien od ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára.



Celkovo však zostáva inflácia v eurozóne aj naďalej vysoká, čo ohrozuje európsku ekonomiku.



Eurostat informoval, že jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín, sa v decembri zvýšila medziročne o 5,2 %. Na tento ukazovateľ sa pravdepodobne zameria ECB, keď bude rozhodovať o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb.