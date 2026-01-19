< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa v decembri spomalila viac, ako sa odhadovalo
Luxemburg 19. januára (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v decembri spomalila viac, ako sa pôvodne odhadovalo. Uviedol to v pondelok na základe konečných údajov štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) medziročne vzrástol o 1,9 %. Predbežný odhad naznačoval, že inflácia sa zmiernila len na 2 %. V novembri a októbri bola medziročná inflácia v eurozóne vo výške 2,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročná inflácia na Slovensku podľa HICP bola v decembri v rámci eurozóny najvyššia, a to na úrovni 4,1 %. Znamená to, že sa zrýchlila z novembrovej hodnoty 3,9 %. Druhý najsilnejší medziročný rast cien v menovom bloku bol v Estónsku (4 %). Najslabšia inflácia bola v decembri na Cypre (0,1 %) a vo Francúzsku (0,7 %).
Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa ceny energií a čerstvých potravín, sa v eurozóne v decembri v súlade s predchádzajúcim odhadom spomalila na 2,3 % z úrovne 2,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ceny energií medziročne klesli o 1,9 % po novembrovom oslabení o 0,5 %. Išlo o ich najprudší pokles od augusta, v ktorom sa znížili o 2 %. Rast cien služieb sa spomalil na 3,4 % z novembrových 3,5 % a rast cien priemyselných tovarov sa zmiernil na 0,4 % z úrovne 0,5 %. Medziročné tempo rastu cien potravín, alkoholu a tabaku sa však zrýchlilo na 2,5 % z novembrových 2,4 %.
Medzimesačne HICP eurozóny v decembri stúpol o 0,2 %, čiže sa potvrdil predbežný odhad.
