< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa v júli zrýchlila
Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v júli 2,9 %, oznámil Eurostat.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 31. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v júli mierne zrýchlila a posunula sa k hranici 3 %. Opäť sa tak vzdialila od inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB) stanoveného na úrovni 2 %. Informoval o tom v piatok vo svojom predbežnom odhade štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v júli 2,9 %, oznámil Eurostat. To je o 0,1 percentuálneho bodu viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejšie sa pod júlový rast spotrebiteľských cien v menovom bloku podpísali ceny energií, ktoré zrýchlili rast na dvojcifernú úroveň. Po júnovom medziročnom raste o 8,5 % sa v júli zvýšili o 10 %. Výraznejšie rástli aj ceny služieb. V júli vzrástli o 3,3 % po júnovom raste o 3,2 %. Naopak, rast cien potravín sa zmiernil, a to z 1,5 % na 1,2 %.
Potvrdili sa tak slová prezidentky ECB Christine Lagardovej. Tá po zasadnutí ECB minulý týždeň, na ktorom banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, upozornila, že energetický šok spôsobený vojnou na Blízkom východe „sa môže ešte zintenzívniť,“ informovala agentúra AFP. Podľa analytikov tak ECB na nasledujúcom zasadnutí v septembri s veľkou pravdepodobnosťou pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Z členských štátov eurozóny najvýraznejšie vzrástli spotrebiteľské ceny v Litve (5,6 %), Bulharsku (4,1 %) a na Cypre, kde sa zvýšili medziročne o 4 %. Na Slovensku dosiahla inflácia v júli 3 %.
Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v júli 2,9 %, oznámil Eurostat. To je o 0,1 percentuálneho bodu viac než v predchádzajúcom mesiaci.
Najvýraznejšie sa pod júlový rast spotrebiteľských cien v menovom bloku podpísali ceny energií, ktoré zrýchlili rast na dvojcifernú úroveň. Po júnovom medziročnom raste o 8,5 % sa v júli zvýšili o 10 %. Výraznejšie rástli aj ceny služieb. V júli vzrástli o 3,3 % po júnovom raste o 3,2 %. Naopak, rast cien potravín sa zmiernil, a to z 1,5 % na 1,2 %.
Potvrdili sa tak slová prezidentky ECB Christine Lagardovej. Tá po zasadnutí ECB minulý týždeň, na ktorom banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, upozornila, že energetický šok spôsobený vojnou na Blízkom východe „sa môže ešte zintenzívniť,“ informovala agentúra AFP. Podľa analytikov tak ECB na nasledujúcom zasadnutí v septembri s veľkou pravdepodobnosťou pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb.
Z členských štátov eurozóny najvýraznejšie vzrástli spotrebiteľské ceny v Litve (5,6 %), Bulharsku (4,1 %) a na Cypre, kde sa zvýšili medziročne o 4 %. Na Slovensku dosiahla inflácia v júli 3 %.