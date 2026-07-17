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Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na trojmesačné minimum 2,8 %
Podobne jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií potravín, alkoholu a tabaku, klesla na 2,4 % z 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci. To bolo takisto v súlade s prvým odhadom.
Autor TASR
Luxemburg 17. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na trojmesačné minimum. TASR o tom informuje na základe správy európskeho štatistického úradu Eurostat a agentúry DPA.
Index spotrebiteľských cien v eurozóne v júni medziročne stúpol o 2,8 % po májovom zvýšení o 3,2 %, uviedol Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad zo začiatku júla. Inflácia v eurozóne sa tak dostala na najnižšiu úroveň od marca.
Podobne jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií potravín, alkoholu a tabaku, klesla na 2,4 % z 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci. To bolo takisto v súlade s prvým odhadom.
Tempo medziročnej inflácie v celej Európskej únii (EÚ) sa v júni 2026 spomalilo na 2,9 % z 3,3 % v máji.
Najnižšiu medziročnú mieru inflácie spomedzi krajín EÚ zaznamenali v júni vo Švédsku (1 %), Česku (1,1 %) a Dánsku (1,8 %). Najvyššiu infláciu naopak malo Rumunsku (9,2 %), nasledované Litvou (5,4 %) a Bulharskom (5,2 %). Na Slovensku medziročná inflácia v júni klesla na 3,5 % z májových 4 %.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v eurozóne aj v celej EÚ v júni klesol o 0,1 %.
Index spotrebiteľských cien v eurozóne v júni medziročne stúpol o 2,8 % po májovom zvýšení o 3,2 %, uviedol Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad zo začiatku júla. Inflácia v eurozóne sa tak dostala na najnižšiu úroveň od marca.
Podobne jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií potravín, alkoholu a tabaku, klesla na 2,4 % z 2,6 % v predchádzajúcom mesiaci. To bolo takisto v súlade s prvým odhadom.
Tempo medziročnej inflácie v celej Európskej únii (EÚ) sa v júni 2026 spomalilo na 2,9 % z 3,3 % v máji.
Najnižšiu medziročnú mieru inflácie spomedzi krajín EÚ zaznamenali v júni vo Švédsku (1 %), Česku (1,1 %) a Dánsku (1,8 %). Najvyššiu infláciu naopak malo Rumunsku (9,2 %), nasledované Litvou (5,4 %) a Bulharskom (5,2 %). Na Slovensku medziročná inflácia v júni klesla na 3,5 % z májových 4 %.
V medzimesačnom porovnaní index spotrebiteľských cien v eurozóne aj v celej EÚ v júni klesol o 0,1 %.