Inflácia v eurozóne sa v máji zrýchlila na 3,2 %
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 2. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v máji zrýchlila. Dosiahla úroveň 3,2 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu vyšší rast spotrebiteľských cien než v predchádzajúcom mesiaci. Uviedol to v rámci rýchleho odhadu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Najviac v máji k rastu celkovej inflácie prispelo zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 10,9 % po tom, ako sa v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,8 %. Zrýchlilo sa aj medziročné tempo rastu cien služieb, a to na 3,5 % z aprílových 3 %, a tempo rastu cien priemyselných tovarov na 0,9 % z aprílových 0,8 %. Medziročný rast cien potravín, alkoholu a tabaku sa však v máji spomalil na 2 % z úrovne 2,4 % v predošlom mesiaci.
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v máji medziročne zvýšili výraznejšie, a to o 4 %. Tempo ich rastu sa však spomalilo po aprílovom posilnení o 4,1 %.
Najvýraznejšie v máji medziročne stúpli spotrebiteľské ceny v Litve (5,1 %), Grécku (5 %) a Chorvátsku (4,9 %)
