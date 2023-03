Inflácia v eurozóne sa v marci spomalila

Luxemburg 31. marca (TASR) - Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v marci 2023 výrazne spomalilo na 6,9 % z 8,5 % vo februári. Dôvodom bol najmä pokles cien energií. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat a správ AP a AFP.



Miera inflácie v regióne, ktorý zaviedol euro, tak v marci 2023 dosiahla najnižšiu úroveň za rok a prekonala aj odhady ekonómov. Analytici, ktorých oslovila spoločnosti FactSet, predpovedali totiž eurozóne pokles inflácie v marci na 7,1 %.



Pri pohľade na hlavné zložky inflácie v eurozóne podľa predbežných údajov sa medziročný rast cien potravín, alkoholu a tabaku zrýchlil v marci na 15,4 % z 15 % vo februári a služieb na 5 % zo 4,8 %. V prípade priemyselných produktov však klesol na 6,6 % z februárových 6,8 %.



Ceny energií sa v marci znížili o 0,9 % po náraste o 13,7 % vo februári. To je náhla zmena smeru po ich dvojcifernom tempe rastu za uplynulý rok.



Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 zdvihla ceny zemného plynu používaného na vykurovanie domácností a výrobu elektriny v eurozóne. To podporilo rast celkovej inflácie, no najnovšie údaje naznačujú, že mierna zima, snahy o vytvorenie zásob aj nákup plynu zo zdrojov mimo Ruska sa Európe vyplatili.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín a energií, sa však aj v marci mierne zvýšila na 5,7 % z 5,6 % v predchádzajúcom mesiaci.