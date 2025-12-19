Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v eurozóne sa v najbližších mesiacoch udrží na úrovni 2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Podľa Santosa Pereiru bude prípadná úprava menovej politiky závisieť od vývoja ekonomiky.

Autor TASR
Lisabon 19. decembra (TASR) - Inflácia v eurozóne by sa v najbližších mesiacoch mala udržať na úrovni približne 2 %, teda pri cieli Európskej centrálnej banky (ECB), uviedol člen Rady guvernérov ECB Álvaro Santos Pereira. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa Santosa Pereiru bude prípadná úprava menovej politiky závisieť od vývoja ekonomiky. „To, či úrokové sadzby pôjdu hore alebo dole, bude závisieť od ekonomickej situácie a od toho, či dôjde k nejakým šokom,“ povedal.

Ekonomika eurozóny je podľa neho robustnejšia a vykazuje „prekvapivý rast“, no stále to nestačí. Guvernér portugalskej centrálnej banky vyjadril nádej, že fiškálne balíky, ako napríklad ten v Nemecku, by mohli mať pozitívny vplyv na celú eurozónu.

„Naším cieľom by nemal byť rast na úrovni 1,4 % až 1,5 %, ale oveľa vyšší,“ dodal s tým, že Európa sa musí stať dynamickejším a viac pro-podnikateľsky orientovaným regiónom.
