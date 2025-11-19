< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa v októbri spomalila, potvrdil Eurostat
Eurostat oznámil, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli v októbri medziročne o 2,1 %. V septembri inflácia dosiahla 2,2 %.
Autor TASR
Luxemburg 19. novembra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v októbri spomalila k 2 %, teda k úrovni inflačného cieľa. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil konečné údaje a potvrdil predbežný odhad. Úrad zároveň potvrdil aj predbežné údaje jadrovej inflácie, ktorá zotrvala na úrovni spred mesiaca. Informoval o tom portál RTTNews.
Eurostat oznámil, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli v októbri medziročne o 2,1 %. V septembri inflácia dosiahla 2,2 %. Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali ceny služieb, nasledované cenami potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Zrýchlil sa však iba rast cien služieb, a to z 3,2 % v septembri na 3,4 % v októbri. Ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov rástli miernejším tempom. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 3 %, v októbri rast dosiahol 2,5 %.
Jadrová inflácia nezahrnujúca ceny energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov zotrvala na septembrovej úrovni, teda na 2,4 %. Aj v tomto prípade Eurostat potvrdil predbežný odhad z 31. októbra.
Aj pri medzimesačnom vývoji inflácie Eurostat potvrdil predbežné údaje. To znamená, že spotrebiteľské ceny sa oproti septembru zvýšili o 0,2 % a jadrová inflácia dosiahla 0,3 %.
Eurostat oznámil, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrástli v októbri medziročne o 2,1 %. V septembri inflácia dosiahla 2,2 %. Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali ceny služieb, nasledované cenami potravín, alkoholu a tabakových výrobkov. Zrýchlil sa však iba rast cien služieb, a to z 3,2 % v septembri na 3,4 % v októbri. Ceny potravín, alkoholu a tabakových výrobkov rástli miernejším tempom. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 3 %, v októbri rast dosiahol 2,5 %.
Jadrová inflácia nezahrnujúca ceny energií, potravín, alkoholu a tabakových výrobkov zotrvala na septembrovej úrovni, teda na 2,4 %. Aj v tomto prípade Eurostat potvrdil predbežný odhad z 31. októbra.
Aj pri medzimesačnom vývoji inflácie Eurostat potvrdil predbežné údaje. To znamená, že spotrebiteľské ceny sa oproti septembru zvýšili o 0,2 % a jadrová inflácia dosiahla 0,3 %.