Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila na 2,2 %
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,2 % po augustovom náraste o 2 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade.
Autor TASR
Luxemburg 1. októbra (TASR) - Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila. TASR o tom informuje na základe správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ.
Index spotrebiteľských cien v septembri medziročne stúpol o 2,2 % po augustovom náraste o 2 %, uviedol Eurostat vo svojom rýchlom odhade.
Motorom inflácie boli v septembri ceny služieb, ktoré sa medziročne zvýšili o 3,2 % (+3,1 % v auguste). Ceny potravín, alkoholu a tabaku vzrástli o 3 % (+3,2 %) a ceny priemyselných tovarov mimo energií o 0,8 % (+0,8 %). Ceny energií klesli o 0,4 % po augustovom znížení o 2 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v eurozóne v septembri stúpli o 0,1 %.
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v septembri opäť klesla
Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny sa v septembri vrátila k poklesu. Nové objednávky sa totiž znížili najprudšie za uplynulých 6 mesiacov, čo signalizuje, že oživenie priemyslu v regióne je krehké. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index nákupných manažérov (PMI) pre spracovateľský priemysel eurozóny, ktorý zostavuje spoločnosť S&P Global, v septembri padol na 49,8 bodu z augustových 50,7 bodu. Index sa tak opäť dostal pod 50-bodovú hranicu, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie. V auguste sa cez ňu prehupol prvýkrát od polovice roka 2022.
„Už siedmy mesiac po sebe produkcia v eurozóne medzimesačne mierne vzrástla, ale pokrok je pomalý,“ uviedol hlavný ekonóm Hamburg Commercial Bank (HCOB) Cyrus de la Rubia.
V septembri však po krátkom augustovom náraste opäť klesli nové objednávky, pričom ich ťahali dole predovšetkým exportné trhy.
Index produkcie sa v septembri znížil na 50,9 bodu z 52,5 bodu v auguste, čo signalizuje výrazné spomalenie tempa rastu.
Podmienky zamestnanosti v sektore sa zhoršili ešte viac, výrobcovia totiž rušili pracovné miesta najrýchlejším tempom za tri mesiace.
Prieskum ukázal rozdiely v rámci eurozóny, pričom výrobný sektor najprudšie expandoval v Holandsku, zatiaľ čo rast pokračoval v Grécku, Írsku a Španielsku. Tri najväčšie ekonomiky bloku Nemecko, Francúzsko a Taliansko však zaznamenali pokles výrobnej aktivity.
