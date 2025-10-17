< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa v septembri zrýchlila na 2,2 %
V septembri 2024 dosiahla medziročná miera inflácie 1,7 %.
Autor TASR
Luxemburg 17. októbra (TASR) -Inflácia v eurozóne aj v celej Európskej únii (EÚ) sa v septembri zrýchlila. TASR o tom informuje na základe správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ.
Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 2,2 % po augustovom náraste o 2 %, uviedol Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad zo začiatku októbra. V septembri 2024 dosiahla medziročná miera inflácie 1,7 %. Tempo rastu spotrebiteľských cien v EÚ sa zrýchlilo na 2,6 % z 2,4 % v auguste a 2,1 % v septembri 2024.
Najvyššiu medziročnú infláciu spomedzi krajín EÚ v septembri zaznamenalo Rumunsko (8,6 %), za ktorým nasledovali Estónsko (5,2 %), Slovensko a Chorvátsko (po 4,6 %). Najnižšiu mal Cyprus, kde spotrebiteľské ceny v medziročnom porovnaní stagnovali. Vo Francúzsku medziročne vzrástli o 1,1 % a v Taliansku a Grécku o 1,8 %.
Motorom inflácie v eurozóne boli v septembri ceny služieb, ktoré sa medziročne zvýšili o 3,2 % (+3,1 % v auguste) a zvýšili infláciu o 1,49 percentuálneho bodu. Ceny potravín, alkoholu a tabaku vzrástli o 3 % (+3,2 %) a ich príspevok k inflácii predstavoval 0,58 percentuálneho bodu. Ceny priemyselných tovarov mimo energií stúpli o 0,8 % (+0,8 %) a podporili infláciu o 0,20 percentuálneho bodu. Ceny energií klesli o 0,4 % po augustovom znížení o 2 % a infláciu spomalili o 0,03 percentuálneho bodu.
