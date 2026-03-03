< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne sa vo februári posilnila
Medziročná inflácia v eurozóne sa vo februári zrýchlila na 1,9 % z januárovej úrovne 1,7 %.
Luxemburg 3. marca (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa vo februári zrýchlila na 1,9 % z januárovej úrovne 1,7 %. Prispel k tomu najmä rast cien v sektore služieb. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Ceny v odvetví služieb sa vo februári v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 3,4 % po januárovom raste o 3,2 %. Ceny v segmente potravín, alkoholu a tabaku oproti februáru 2025 stúpli o 2,6 % čiže rovnako ako v januári. Priemyselné tovary boli medziročne drahšie o 0,7 % po tom, ako sa v januári ich ceny zvýšili o 0,4 %. Okrem toho sa spomalil medziročný pokles cien energií. Vo februári sa oslabili o 3,2 % po znížení o 4 % v predošlom mesiaci.
Slovenská medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa vo februári podľa predbežného odhadu spomalila na 4 % z januárovej úrovne 4,3 %. V rámci eurozóny však bola najsilnejšia. Druhá najvyššia bola v Chorvátsku (3,9 %) a tretia v Litve a Estónsku (zhodne 3,2 %). Najslabšiu medziročnú infláciu minulý mesiac mali na Cypre (0,9 %), vo Francúzsku (1,1 %) a v Belgicku (1,4 %).
