Inflácia v eurozóne sa vo februári spomalila na 2,6 %

Luxemburg 1. marca (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne sa minulý mesiac spomalila, k čomu prispel najmä miernejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Zároveň opätovne klesli ceny energií, aj keď slabším tempom než v januári. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý v piatok zverejnil rýchly odhad.



Spotrebiteľské ceny v menovej únii sa vo februári zvýšili medziročne o 2,6 % po 2,8-percentnom raste v prvom mesiaci roka. Je to najnižšia miera inflácie za tri mesiace, stále je však vyššia než strednodobý inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý banka stanovila na 2 %. Navyše, predbežné údaje Eurostatu zaostali aj za odhadmi ekonómov. Tí počítali so zmiernením inflácie na 2,5 %.



Čo sa týka jednotlivých komponentov, najvýraznejšie medziročný vývoj inflácie vo februári ovplyvnili ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov. V tejto kategórii vzrástli ceny minulý mesiac o 4 %, zatiaľ čo v januári dosiahol ich rast 5,6 %. Mierne sa spomalil aj rast cien služieb. Vo februári sa zvýšili o 3,9 % po 4-percentnom raste v prvom mesiaci roka.



Navyše, ceny energií pokračovali v poklese, aj keď tempo poklesu sa zmiernilo. V januári klesli medziročne o 6,1 %, vo februári pokles dosiahol 3,7 %.



Spomalila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Vo februári dosiahla 3,1 %, čo je najnižšia úroveň od marca 2022. Ani v tomto prípade údaj nesplnil očakávania ekonómov, uviedol server RTTNews, keďže ekonómovia počítali so zmiernením jadrovej inflácie na 2,9 %.



Z jednotlivých členských štátov eurozóny zaznamenali najvýraznejší rast spotrebiteľské ceny v Chorvátsku (4,8 %), Estónsku (4,4 %) a Rakúsku, kde sa zvýšili o 4,2 %. Na Slovensku dosiahla medziročná inflácia vo februári 3,7 %. Konečné údaje zverejní Eurostat 18. marca.