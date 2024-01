Inflácia v eurozóne sa zrýchlila na 2,9 %

Luxemburg 5. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v eurozóne zrýchlili v závere minulého roka tempo rastu na takmer 3 %, pod čo sa čiastočne podpísali ceny potravín, čiastočne však aj technické faktory ako ukončenie niektorých vládnych dotácií. Navyše, očakáva sa, že miera inflácie pôjde nahor aj na začiatku tohto roka, čo pravdepodobne zníži tlak finančných trhov na Európsku centrálnu banku (ECB), aby čo najskôr pristúpila k redukcii úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat a správy agentúry Reuters.



Medziročná miera inflácie v menovom bloku sa zrýchlila v decembri na 2,9 % oproti novembrovej hodnote 2,4 %. Tempo rastu spotrebiteľských cien bolo však o niečo miernejšie, než sa čakalo, keďže analytici počítali so zrýchlením inflácie na 3 %.



V rámci jednotlivých komponentov najvýraznejšie rástli ceny potravín, aj keď tempo rastu sa v porovnaní s novembrom zmiernilo. Ceny potravín, alkoholických nápojov a tabakových výrobkov sa v decembri zvýšili medziročne o 6,1 %, v novembri rast dosiahol 6,9 %. Nasledovali ceny služieb, ktoré vzrástli o 4 %, rovnakým tempom ako v novembri. Ceny energií sa medziročne znížili, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Zatiaľ čo v novembri klesli medziročne o 11,5 %, v decembri pokles dosiahol 6,7 %.



Pozitívom je vývoj jadrovej inflácie očistenej o nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií. Tá dosiahla v decembri 3,4 % a oproti vývoju v novembri sa zmiernila o 0,2 percentuálneho bodu.



Z jednotlivých štátov eurozóny najvyššiu medziročnú mieru inflácie zaznamenalo v decembri Slovensko, kde dosiahla 6,6 %. Infláciu nad 5 % evidovali ešte Rakúsko (5,7 %) a Chorvátsko (5,4 %).



Naopak, najnižšiu infláciu vykázali Belgicko a Taliansko, v obidvoch prípadoch dosiahla 0,5 %. Rast spotrebiteľských cien o menej než 1 % zaznamenalo ešte Lotyšsko, kde inflácia dosiahla 0,9 %.



Analytici počítajú s tým, že miera inflácie v eurozóne bude pokračovať smerom nahor aj v prvých mesiacoch tohto roka. Nepriaznivé signály prichádzajú najmä zo sektora služieb, kde sa medziročne ceny zvýšili o 4 % a v medzimesačnom porovnaní o 0,7 %, pričom ich vývoj je výrazne prepojený so zvyšovaním miezd. Najnovšie údaje tak môžu naznačovať ďalší rast miezd, čo by znamenalo zrýchľovanie inflácie.



Investori predbežne očakávajú, že ECB zníži tento rok úrokové sadzby šesťkrát, pričom prvé zníženie by mohlo prísť v marci, prípadne v apríli. Finančníci však varujú, že cenové tlaky sú stále vysoké a mnohé rokovania o mzdách ešte nie sú uzatvorené. Je tak možné, že bude potrebné počkať do polovice roka, než budú mať istotu, že inflácia je pod kontrolou.