Inflácia v eurozóne spomalila v januári menej, než uvádzal odhad

Luxemburg 23. februára (TASR) - Miera inflácie v eurozóne sa v januári výrazne spomalila, tempo spomalenia však bolo o niečo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad zo začiatku februára. Naďalej je to však najnižšia miera inflácie v eurozóne za osem mesiacov. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Spotrebiteľské ceny v eurozóne sa v januári zvýšili medziročne o 8,6 %, zatiaľ čo v predbežnom odhade z 1. februára uvádzal Eurostat infláciu na úrovni 8,5 %. Na porovnanie, v decembri sa spotrebiteľské ceny v menovom bloku zvýšili o 9,2 % a v januári minulého roka dosiahla medziročná inflácia 5,1 %.



Aj naďalej je to však najnižšia miera inflácie v eurozóne od mája 2022, v ktorom podľa údajov portálu tradingeconomics dosiahla 8,1 %. Výrazne sa pod to podpísalo zmiernenie rastu cien energií. Zatiaľ čo v decembri sa ceny energií zvýšili medziročne o 25,5 %, v januári ich rast predstavoval 18,9 %.



Na druhej strane, ceny priemyselných tovarov mimo energií zrýchlili rast zo 6,4 % na 6,7 % a ceny potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 14,1 %, zatiaľ čo v decembri rast dosiahol 13,8 %. Ceny služieb pokračovali v stabilnom raste na úrovni 4,4 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, však v januári zrýchlila na rekordnú úroveň 5,3 %, uviedol tradingeconomics. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v eurozóne v januári klesli o 0,2 %, čo predstavuje pokles tretí mesiac po sebe.



V širšej Európskej únii dosiahla medziročná miera inflácie v januári 10 % oproti 10,4-percentnej úrovni v decembri. Pred rokom predstavovala 5,6 %.



Najnižšiu medziročnú infláciu v Európskej únii zaznamenali v januári Luxembursko (5,8 %), Španielsko (5,9 %) a Cyprus a Malta, kde v obidvoch prípadoch inflácia dosiahla 6,8 %. Naopak, najvyššiu vykázali Maďarsko (26,2 %), Lotyšsko (21,4 %) a Česko, ktoré zaznamenalo rast spotrebiteľských cien na úrovni 19,1 %. Miera inflácie na Slovensku dosiahla 15,1 %.