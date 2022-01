Inflácia v eurozóne tento rok klesne, tvrdí hlavný ekonóm ECB

Dublin 7. januára (TASR) - Rekordné tempo rastu inflácie v eurozóne, ktoré v decembri 2021 dosiahlo 5 %, pôsobí po dlhom období jej slabého rastu "nezvyčajne", ale tento rok sa zníži. Vyhlásil to v piatok hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky (ECB) Philip Lane.



Inflácia v menovom bloku vlani v decembri prekročila cieľ ECB na úrovni 2 % viac ako dvojnásobne. Lane však zopakoval, že "motory jej rastu" sú dočasné a že obdobie rokov 2020 až 2022 je súčasťou "pandemického cyklu inflácie" a nemalo by sa porovnávať s historickými normami.



"Tento rok inflácia klesne," povedal Lane pre írsku televíziu RTE, pričom dodal, že sa tento rok ešte udrží nad cieľovou úrovňou ECB pred tým, než sa v rokoch 2023 a 2024 zníži "trocha pod" cieľ banky.



"Áno, keď počujeme čísla ako 5 %, znie to po dlhom období nízkej inflácie tak zvláštne, ale myslíme si, že inflačné tlaky sa v priebehu tohto roka zmiernia," vyhlásil.



Zatiaľ čo projekcie ECB predpovedajú pokles inflácie na 1,9 % vo 4. štvrťroku 2022, mnohí vplyvní politici to spochybňujú a upozorňujú, že vzhľadom na riziká by sa miera inflácie mohla udržať nad cieľovou úrovňou aj v budúcom roku.



Niektorí strážcovia európskej meny sa na stretnutí ECB minulý mesiac snažili o väčšie uznanie inflačných rizík, no Lane ich v nezvyčajne silnej diskusii odmietol, uviedli zdroje blízke rokovaniam.



Lane pre RTE povedal tiež, že aj keď sú vysoké ceny energií veľkým problémom, tlaky na ponuku na trhoch s ropou a plynom by sa mali tento rok zmierniť. A dodal, že dôvod na zmenu politiky úrokových sadzieb ECB "neexistuje", keďže podľa jeho názoru vysoká inflácia nebude trvalá.