< sekcia Ekonomika
Inflácia v eurozóne v auguste dosiahla 2 %
Spresnená miera inflácie je nižšia ako 2,1 % pri predbežnom odhade, keďže náklady na energie klesli viac, ako sa pôvodne predpokladalo.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 17. septembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne zostala v auguste 2025 stabilná na júlovej úrovni 2 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.
Spresnená miera inflácie je nižšia ako 2,1 % pri predbežnom odhade, keďže náklady na energie klesli viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Augustová inflácia je tak na cieľovej úrovni Európskej centrálnej banky. Pred rokom, v auguste 2024 dosiahla miera inflácie v eurozóne 2,2 %.
Vývoj cien bol v jednotlivých kategóriách zmiešaný. Inflácia cien nespracovaných potravín mierne vzrástla na 5,5 % z 5,4 % v júli, zatiaľ čo ceny energií sa znížili o 2 % po poklese o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien služieb sa spomalil na 3,1 % z 3,2 % a cien spracovaných potravín, alkoholu a tabaku na 2,6 % z 2,7 %. V prípade neenergetických priemyselných tovarov sa ich rast nezmenil a zostal na úrovni 0,8 %.
Medziročná miera jadrovej inflácie v eurozóne, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, energií a tabaku, zostala v auguste 2025 už štvrtý mesiac po sebe na úrovni 2,3 %, čo sa zhoduje s predbežným odhadom.
V celej Európskej únii (EÚ) bola miera inflácie v auguste 2025 tiež stabilná na úrovni 2,4 %. A nezmenila sa ani v porovnaní s augustom 2024, uviedol Eurostat.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste zvýšili o 0,1 % a v EÚ o 0,2 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých augustové údaje mal Eurostat k dispozícii, najnižšiu mieru inflácie mali na Cypre (0,0 %), vo Francúzsku (0,8 %) a v Taliansku (1,6 %). Spotrebiteľské ceny najviac vzrástli v Rumunsku (8,5 %), Estónsku (6,2 %) a Chorvátsku (4,6 %).
V porovnaní s júlom 2025 medziročná inflácia klesla v deviatich členských štátoch, zostala stabilná v štyroch a vzrástla v štrnástich.
Spresnená miera inflácie je nižšia ako 2,1 % pri predbežnom odhade, keďže náklady na energie klesli viac, ako sa pôvodne predpokladalo. Augustová inflácia je tak na cieľovej úrovni Európskej centrálnej banky. Pred rokom, v auguste 2024 dosiahla miera inflácie v eurozóne 2,2 %.
Vývoj cien bol v jednotlivých kategóriách zmiešaný. Inflácia cien nespracovaných potravín mierne vzrástla na 5,5 % z 5,4 % v júli, zatiaľ čo ceny energií sa znížili o 2 % po poklese o 2,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Rast cien služieb sa spomalil na 3,1 % z 3,2 % a cien spracovaných potravín, alkoholu a tabaku na 2,6 % z 2,7 %. V prípade neenergetických priemyselných tovarov sa ich rast nezmenil a zostal na úrovni 0,8 %.
Medziročná miera jadrovej inflácie v eurozóne, ktorá nezahŕňa nestále ceny potravín, energií a tabaku, zostala v auguste 2025 už štvrtý mesiac po sebe na úrovni 2,3 %, čo sa zhoduje s predbežným odhadom.
V celej Európskej únii (EÚ) bola miera inflácie v auguste 2025 tiež stabilná na úrovni 2,4 %. A nezmenila sa ani v porovnaní s augustom 2024, uviedol Eurostat.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne v auguste zvýšili o 0,1 % a v EÚ o 0,2 %.
Spomedzi členských štátov EÚ, ktorých augustové údaje mal Eurostat k dispozícii, najnižšiu mieru inflácie mali na Cypre (0,0 %), vo Francúzsku (0,8 %) a v Taliansku (1,6 %). Spotrebiteľské ceny najviac vzrástli v Rumunsku (8,5 %), Estónsku (6,2 %) a Chorvátsku (4,6 %).
V porovnaní s júlom 2025 medziročná inflácia klesla v deviatich členských štátoch, zostala stabilná v štyroch a vzrástla v štrnástich.