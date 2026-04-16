Inflácia v eurozóne v marci stúpla viac, ako naznačoval odhad
Autor TASR
Luxemburg 16. apríla (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa v marci posilnila na 2,6 %, čiže viac, ako ukazoval predbežný odhad, podľa ktorého spotrebiteľské ceny stúpli len o 2,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a revidovaných údajov, ktoré vo štvrtok na svojom webe zverejnil štatistický úrad Eurostat.
Dôvodom rastu inflácie je zvýšenie cien energií pre vojnu na Blízkom východe. Podľa revidovaných údajov je inflácia v eurozóne najvyššia od júla 2024 a výrazne nad úrovňou 2 %, ktorú chce udržiavať Európska centrálna banka (ECB). Vo februári bola inflácia v eurozóne len na úrovni 1,9 %. Posilnili sa tak očakávania analytikov, že ECB v snahe zabrzdiť rast cien zvýši svoje úrokové sadzby už tento mesiac.
V rámci celej Európskej únie sa marcová medziročná inflácia zvýšila na 2,8 % z februárových 2,1 %. Na Slovensku bola marcová inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, na úrovni 3,7 %. Znamená to, že sa zmiernila z februárovej hodnoty 4 %.
Najvyššia medziročná inflácia v marci v rámci členských krajín EÚ bola v Rumunsku (9 %), Chorvátsku (4,6 %) a Litve (4,4 %). Najnižšiu infláciu mali v Dánsku (1 %) a v Česku, na Cypre a vo Švédsku (zhodne 1,5 %).
