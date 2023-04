Inflácia v Grécku dosiahla v marci takmer 1,5-ročné minimum

Atény 10. apríla (TASR) - Inflácia v Grécku pokračovala minulý mesiac v spomaľovaní, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Uviedol to v pondelok grécky štatistický úrad, ktorý zároveň zverejnil, že priemyselná produkcia výrazne zrýchlila vo februári tempo rastu. Údaje štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny v Grécku vzrástli v marci medziročne o 4,6 % po 6,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Miera inflácie sa tak spomalila už šiesty mesiac po sebe, pričom marcový údaj bol najnižší od októbra 2021, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 3,4 %.



Najvýraznejšie vzrástli v marci ceny oblečenia a obuvi, a to o 14,4 %. Nasledovali ceny potravín a nealkoholických nápojov, kde rast dosiahol 14,3 %. Naopak výrazne klesli náklady na bývanie. Po poklese vo februári o 4,9 % sa v marci znížili o 10,4 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Grécku vzrástli v marci o 1,2 %. Tempo rastu sa tak výrazne zrýchlilo, keď vo februári oproti januáru rast dosiahol 0,3 %.



Grécky štatistický úrad okrem toho zverejnil údaje o vývoji priemyselnej produkcie za február. Tie poukázali na rast produkcie druhý mesiac v rade a prudké zrýchlenie tempa rastu.



Priemyselná produkcia v Grécku vzrástla vo februári medziročne o 5,2 % po 0,8-percentnom raste v prvom mesiaci roka. Najviac vývoj ovplyvnila produkcia vo výrobnom sektore, kde rast dosiahol 7,1 %. Výrazný rast produkcie evidoval vo februári aj ťažobný sektor, a to na úrovni 6,4 %.



V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa priemyselná produkcia upravená o sezónne vplyvy vrátila vo februári k rastu. Zatiaľ čo v prvom mesiaci roka medzimesačne klesla o 1 %, vo februári zaznamenala rast o 4,8 %.