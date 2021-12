Inflácia v Grécku zrýchlila v novembri na takmer 11-ročné maximum

Atény 10. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Grécku zrýchlili v novembri rast na takmer 5 %, čo predstavuje najvýraznejšiu infláciu v krajine za takmer 11 rokov. Uviedol to v piatok grécky štatistický úrad s tým, že najviac sa pod to podpísali náklady na bývanie a dopravu.



Spotrebiteľské ceny v Grécku vzrástli v novembri v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka o 4,8 % po októbrovom raste o 3,4 %. To znamená rast spotrebiteľských cien siedmy mesiac po sebe, pričom novembrové tempo rastu je najvyššie od januára 2011.



Najvýraznejšie vzrástli náklady na bývanie a s tým spojené energie, a to o 17,7 %. Okrem toho sa výrazne zvýšili náklady na dopravu, konkrétne o 9,3 %. Viac si Gréci zaplatili aj za obuv a oblečenie, za potraviny a vzdelanie. V prípade oblečenia a obuvi sa ceny zvýšili o 3,9 %, v prípade potravín o 3,5 % a nákladov na vzdelanie o 1,3 %.



Štatistický úrad okrem toho zverejnil aj údaje o vývoji priemyselnej produkcie za mesiac október, ktoré poukázali na prudké zrýchlenie rastu. Ako úrad informoval, priemyselná výroba v Grécku vzrástla v októbri medziročne o 16,5 %, zatiaľ čo v septembri rast dosiahol 9,9 %. Bol to najvýraznejší rast od apríla, v ktorom sa priemyselná výroba zvýšila o 22,7 %.