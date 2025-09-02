< sekcia Ekonomika
Inflácia v Holandsku klesla na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov
Autor TASR
Amsterdam 2. septembra (TASR) - Rast inflácie v Holandsku sa v auguste 2025 spomalil a dosiahol najmenšie tempo za 15 mesiacov. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu v Amsterdame. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa predbežných údajov medziročná miera inflácie v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v auguste 2025 klesla na 2,8 % z 2,9 % v júli. To je jej najnižšia úroveň od mája 2024.
Štatistiky odhalili, že v auguste sa spomalil rast cien potravín, nápojov a tabaku (na 3,7 % zo 4,1 % v júli) aj služieb (na 3,8 % zo 4 % v predchádzajúcom mesiaci). Na druhej strane sa mierne zrýchlil rast cien priemyselných tovarov (na 1,4 % z 1,3 %), ako aj rast cien v energetike vrátane motorových palív (na 1,6 % z 1 % v júli).
Medziročný rast harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky a nezahŕňa náklady na bývanie, sa v auguste tiež mierne spomalil na 2,4 % z 2,5 % v júli.
