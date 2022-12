Inflácia v Holandsku sa bude pohybovať okolo úrovne 5 %

Amsterdam 19. decembra (TASR) - Miera inflácie v Holandsku zostane v nasledujúcich dvoch rokoch na relatívne vysokej úrovni približne 5 %, keďže drahé energie sa premietajú do cien iných tovarov a služieb. Uviedla to v pondelok holandská centrálna banka (DNB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Banka očakáva, že inflácia v piatej najväčšej ekonomike eurozóny v roku 2023 klesne na 4,9 % po tom, čo sa tento rok vyšplhá na 11,5 %, keďže ruská invázia na Ukrajinu spôsobila globálnu energetickú krízu.



Inflácia však pravdepodobne zostane na úrovni 5 % aj v roku 2024, domnieva sa DNB, keďže drahé energie prispievajú k rastu cien a a napätý trh práce naďalej zvyšuje mzdy.



Európska centrálna banka minulý týždeň predpovedala, že v celej eurozóne sa miera inflácie do roku 2024 zníži v priemere na 3,4 %.



Vysoká inflácia a oslabenie svetového obchodu povedú k spomaleniu hospodárskeho rastu Holandska na 0,8 % v roku 2023, a potom k oživeniu jeho rastu na 1,6 % v roku 2024, uviedla DNB. V tomto roku banka predpovedá nárast holandskej ekonomiky o 4,2 % v dôsledku silného zotavenia z pandémie ochorenia COVID-19.