Inflácia v Holandsku sa spomalila na takmer dvojročné minimum

Amsterdam 12. septembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Holandsku v auguste spomalili rast a inflácia klesla najnižšie za takmer dva roky. Oznámil to v utorok holandský štatistický úrad, ktorý potvrdil svoj predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Index spotrebiteľských cien sa medziročne zvýšil o 3 %, v súlade s rýchlym odhadom z 31. augusta, po júlovom náraste o 4,6 %. Ceny rástli najpomalším tempom od septembra 2021, keď sa zvýšili o 2,7 %.



K zmierneniu inflácie prispeli v auguste najmä nižšie ceny energií, ktoré sa medziročne prepadli o 46,7 %. Bez energií a motorových palív by miera inflácie v Holandsku dosiahla 6,4 %. Spomalil sa aj medziročný rast cien potravín, a to na 9,7 % z júlových 11,7 %.



V medzimesačnom porovnaní boli spotrebiteľské ceny v auguste vyššie o 0,4 %.