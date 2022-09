Inflácia v Holandsku zrýchlila v septembri na nový rekord

Amsterdam 30. septembra (TASR) - Harmonizovaná miera inflácie v Holandsku vyskočila v septembri na nový rekord, čo je dôsledok ďalšieho zvyšovania rastu cien energií. Uviedol to v piatok holandský štatistický úrad. Informovala o tom agentúra Reuters.



Harmonizované spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri medziročne o 17,1 %, čo predstavuje najvyššie tempo rastu v histórii záznamov. V auguste dosiahla harmonizovaná miera inflácie 13,7 %. To znamená mierne zvýšenie pôvodnej hodnoty, keď predbežný odhad poukazoval za august na infláciu na úrovni 13,6 %.



Dôvodom novej rekordnej inflácie v Holandsku sú vysoké ceny energií. Tie sa v piatej najväčšej ekonomike eurozóny zvýšili medziročne o 114 %. Ceny potravín vzrástli v porovnaní so septembrom minulého roka o 10,5 %.