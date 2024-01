Inflácia v Írsku sa v decembri zrýchlila, bola však jedna z najnižších

Dublin 16. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Írsku zaznamenali v poslednom mesiaci minulého roka zrýchlenie tempa rastu, napriek tomu však inflácia patrila k najnižším v roku. Poukázali na to v utorok zverejnené spresnené údaje írskeho štatistického úradu, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny sa v Írsku zvýšili v decembri medziročne o 4,6 % po 3,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Novembrová miera inflácie bola zároveň najnižšia za viac než dva roky a po tejto úrovni inflácie bol decembrový rast spotrebiteľských cien druhý najnižší za rok 2023. Na druhej strane, je to stále vysoko nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB) stanoveným na 2 %.



Pod zrýchlenie rastu cien v decembri sa do veľkej miery podpísali ceny v oblasti kultúry a rekreácie. Tie sa zvýšili o viac než 10 %. Rástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov, a to o 5,6 %. O viac než 5 % sa okrem toho zvýšili aj náklady spojené s bývaním.



Za celý rok 2023 dosiahla inflácia v Írsku 6,3 %. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku sa spotrebiteľské ceny v krajine zvýšili o 7,8 %.