Inflácia v Írsku sa v júli spomalila
Autor TASR
Dublin 8. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Írsku pokračovali v júli v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. To znamená, že väčšinu tohto roka sa miera inflácie v Írsku drží pod úrovňou inflačného cieľa Európskej centrálnej banky (ECB). Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Írsku vzrástli v júli v medziročnom porovnaní o 1,7 % po 1,8-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Zo siedmich mesiacov od začiatku roka tak inflácia v krajine celkovo v piatich dosiahla úroveň pod inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Výnimkou boli iba marec a apríl, keď inflácia v Írsku dosiahla 2 % a 2,2 %.
Pod miernejší rast spotrebiteľských cien sa v júli podpísali najmä náklady na dopravu a ceny obuvi a oblečenia, ktoré zrýchlili tempo poklesu. Zatiaľ čo náklady na dopravu klesli v júni o 2 %, v júli pokles dosiahol 2,8 %. Ceny oblečenia a obuvi zrýchlili pokles z 2,3 % na 2,4 %. Okrem toho sa zmiernil rast nákladov na kultúru a rekreáciu. Zatiaľ čo v júni vzrástli o 3,5 %, v júli rast dosiahol 2,3 %.
Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií. Dosiahla 1,8 % oproti júnovej úrovni 2 %. Zaznamenala tak najnižšiu úroveň za päť rokov.
