Inflácia v Írsku spomalila aj v decembri, je blízko 38-ročného maxima

Dublin 17. januára (TASR) - Po novembri zaznamenali spotrebiteľské ceny v Írsku spomalenie tempa rastu aj v poslednom mesiaci roka a inflácia sa tak priblížila k hranici 8 %. Naďalej sa však drží v blízkosti 38-ročného maxima. Údaje írskeho štatistického úradu zverejnili servery RTTNews a tradingeconomics.



Štatistici v utorok uviedli, že medziročná miera inflácie dosiahla v decembri 8,2 % po 8,9-percentnom raste spotrebiteľských cien v novembri. To predstavuje spomalenie inflácie druhý mesiac v rade, stále je to však blízko 38-ročného maxima na úrovni 9,2 %, ktoré inflácia zaznamenala v októbri.



K spomaleniu prispel najmä miernejší rast cien utilít. Zatiaľ čo v novembri vzrástli o 27,1 %, v decembri rast dosiahol 25,9 %. Naopak, ceny potravín tempo rastu zrýchlili. Po novembrovom raste o 11,2 % sa v decembri medziročne zvýšili o 11,7 %. Na druhej strane klesli náklady na dopravu, a to vďaka poklesu cien benzínu a nafty. V decembri sa medziročne znížili o 2,6 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Írsku klesli v poslednom mesiaci roka o 0,2 %. Bol to prvý pokles za 11 mesiacov, pričom v novembri sa zvýšili o 0,3 %.