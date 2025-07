Inflácia v Írsku v júni zrýchlila rast

Dublin 10. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Írsku zaznamenali v júni mierne zrýchlenie tempa rastu, inflácia sa však naďalej drží pod inflačným cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Údaje írskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Írsku v júni 1,8 % po 1,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Druhý mesiac v rade sa tak udržala pod inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Od začiatku tohto roka prekročila inflačný cieľ iba raz, a to v apríli, keď dosiahla 2,2 %. Navyše, aprílové prekročenie inflačného cieľa bolo prvé od júla 2024, v ktorom inflácia v Írsku dosiahla rovnako 2,2 %.



Pod júnové zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísali najmä ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie vzrástli o 4,6 % po májovom raste o 4 %. Rýchlejšie rástli aj náklady na kultúru a rekreáciu a v oblasti telekomunikácií.



Naopak, ceny oblečenia a obuvi opäť klesli, a to výraznejším tempom. V máji sa znížili o 1,9 %, v júni o 2,3 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny čerstvých potravín a energií, dosiahla v júni 2 %. To znamená mierne zrýchlenie, keďže v máji zaznamenala 1,9 %, stále je však na nízkej úrovni.