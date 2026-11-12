< sekcia Ekonomika
Inflácia v Írsku zrýchlila na takmer trojročné maximum
Medziročná miera inflácie dosiahla v Írsku v októbri 4,3 %.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Írsku zrýchlili minulý mesiac tempo rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Údaje írskeho štatistického úradu zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Írsku v októbri 4,3 %. V porovnaní s vývojom v septembri sa tak zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu. Zároveň je to najvyššia miera inflácie od decembra 2023, v ktorom dosiahla 4,6 %.
Pod najvyšší rast spotrebiteľských cien za takmer tri roky sa podpísali náklady na bývanie a s ním spojené energie. Tie vzrástli v októbri medziročne o 10,7 % oproti septembrovému rastu o 9,5 %.
Okrem toho sa zrýchlil rast nákladov na dopravu, cien oblečenia, obuvi a aj potravín. V prípade nákladov na dopravu sa tieto v septembri zvýšili o 7,5 %, v októbri o 9 %. Ceny obuvi a oblečenia vzrástli o 4,4 % po 3,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci a ceny potravín zrýchlili tempo rastu z 0,4 % na 0,9 %.
Jedinou oblasťou, kde sa náklady znížili, bolo vzdelanie. Klesli o 0,6 %, zatiaľ čo v septembri zaznamenali rast o 8,9 %.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Írsku v októbri 4,3 %. V porovnaní s vývojom v septembri sa tak zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu. Zároveň je to najvyššia miera inflácie od decembra 2023, v ktorom dosiahla 4,6 %.
Pod najvyšší rast spotrebiteľských cien za takmer tri roky sa podpísali náklady na bývanie a s ním spojené energie. Tie vzrástli v októbri medziročne o 10,7 % oproti septembrovému rastu o 9,5 %.
Okrem toho sa zrýchlil rast nákladov na dopravu, cien oblečenia, obuvi a aj potravín. V prípade nákladov na dopravu sa tieto v septembri zvýšili o 7,5 %, v októbri o 9 %. Ceny obuvi a oblečenia vzrástli o 4,4 % po 3,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci a ceny potravín zrýchlili tempo rastu z 0,4 % na 0,9 %.
Jedinou oblasťou, kde sa náklady znížili, bolo vzdelanie. Klesli o 0,6 %, zatiaľ čo v septembri zaznamenali rast o 8,9 %.