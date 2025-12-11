Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. december 2025Meniny má Hilda
< sekcia Ekonomika

Inflácia v Írsku zrýchlila v novembri na takmer dvojročné maximum

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V medzimesačnom porovnaní ceny v Írsku v novembri klesli, a to o 0,2 %. V októbri vykázali rast o 0,5 %.

Autor TASR
Dublin 11. decembra (TASR) - Miera inflácie v Írsku zrýchlila v novembri na takmer dvojročné maximum, pod čo sa podpísal vývoj cien prakticky vo všetkých segmentoch hospodárstva. Uviedol to vo štvrtok írsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.

Medziročná miera inflácie dosiahla v novembri 3,2 % oproti 2,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia inflácia v Írsku od februára 2024, v ktorom dosiahla 3,4 %.

Ceny rástli výraznejším tempom prakticky vo všetkých oblastiach. Rýchlejší rast vykázali ceny potravín, oblečenia a obuvi, ceny alkoholu a tabakových výrobkov, ceny v hoteloch a reštauráciách, ako aj náklady na bývanie a energie, vzdelanie, zdravotníctvo či na kultúru a rekreáciu.

V medzimesačnom porovnaní ceny v Írsku v novembri klesli, a to o 0,2 %. V októbri vykázali rast o 0,5 %.
.

Neprehliadnite

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti