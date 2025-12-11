< sekcia Ekonomika
Inflácia v Írsku zrýchlila v novembri na takmer dvojročné maximum
V medzimesačnom porovnaní ceny v Írsku v novembri klesli, a to o 0,2 %. V októbri vykázali rast o 0,5 %.
Autor TASR
Dublin 11. decembra (TASR) - Miera inflácie v Írsku zrýchlila v novembri na takmer dvojročné maximum, pod čo sa podpísal vývoj cien prakticky vo všetkých segmentoch hospodárstva. Uviedol to vo štvrtok írsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.
Medziročná miera inflácie dosiahla v novembri 3,2 % oproti 2,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia inflácia v Írsku od februára 2024, v ktorom dosiahla 3,4 %.
Ceny rástli výraznejším tempom prakticky vo všetkých oblastiach. Rýchlejší rast vykázali ceny potravín, oblečenia a obuvi, ceny alkoholu a tabakových výrobkov, ceny v hoteloch a reštauráciách, ako aj náklady na bývanie a energie, vzdelanie, zdravotníctvo či na kultúru a rekreáciu.
V medzimesačnom porovnaní ceny v Írsku v novembri klesli, a to o 0,2 %. V októbri vykázali rast o 0,5 %.
