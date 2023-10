Inflácia v Izraeli sa v septembri spomalila pod 4 %

Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Miera inflácie v Izraeli sa minulý mesiac spomalila pod 4 % a dosiahla jednu z najnižších úrovní od začiatku minulého roka. Vývoj spotrebiteľských cien zverejnil izraelský štatistický úrad týždeň pred zasadnutím centrálnej banky a analytici odhadujú, že banka by mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Informovali o tom agentúra Reuters a portály tradingeconomics a The Times od Israel.



Medziročná miera inflácie dosiahla v septembri 3,8 % oproti 4,1-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Priblížila sa tak k júlovej hodnote 3,3 %, ktorá bola najnižšia od januára 2022.



Zmiernil sa rast cien potravín, až na ovocie a zeleninu. Slabšie rástli aj náklady na bývanie, dopravu a zdravotníctvo. Navyše, klesli ceny nábytku a ďalšieho vybavenia domácnosti, ako aj odevov a obuvi.



Niektorí analytici odhadujú, že pokračujúci ozbrojený konflikt medzi palestínskym hnutím Hamas a Izraelom sa odrazí na vývoji izraelskej ekonomiky a dopyte spotrebiteľov, čo by malo infláciu opäť zmierniť. Na to by mala na budúci týždeň zareagovať centrálna banka. Časť analytikov predpokladá, že banka hlavnú úrokovú sadzbu na svojom zasadnutí 23. októbra zníži a nevylučujú, že by tak mohla urobiť aj skôr.