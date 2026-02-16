< sekcia Ekonomika
Inflácia v januári dosiahla tohoročný vrchol, ďalej by mohla klesať
Ceny tovarov a služieb v medziročnom porovnaní dosiahli pravdepodobne v januári svoj tohoročný vrchol na úrovni 4 %, tvrdia analytici.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Ceny tovarov a služieb v medziročnom porovnaní dosiahli pravdepodobne v januári svoj tohoročný vrchol na úrovni 4 % a inflácia by mala v nasledujúcich mesiacoch klesať. Uviedol to analytik Ľubomír Koršňák z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Podľa analytika Mateja Horňáka zo Slovenskej sporiteľne bude sa bude inflácia okolo štyroch percent pohybovať aj počas celého roka.
„Inflácia najskôr dosiahla svoje tohtoročné maximum už v januári a v nasledujúcich mesiacoch bude veľmi pozvoľne spomaľovať. V priemere ju tento rok očakávame na úrovni jemne nad 3,5 %,“ priblížil Koršňák. Infláciu budú podľa neho okrem regulovaných položiek i naďalej ťahať nahor najmä služby, do ktorých sa bude okrem iného prelievať aj rekordný 12-percentný rast minimálnej mzdy.
Slovensko by sa mohlo podľa Horňáka stať v tomto roku krajinou s jedným z najvyšších nárastov cien v európskom bloku. Kľúčovým dôvodom je podľa neho regulácia cien energií, ktorú si tlačíme pred sebou už niekoľko rokov. „Ceny elektriny a plynu potlačia infláciu vyššie ešte v nasledujúcich rokoch, keď dôjde k ich prispôsobeniu trhovej úrovni,“ upozornil analytik.
Koršňák očakáva, že utlmený ekonomický rast i spotreba budú prenos vyšších nákladov do koncových cien pravdepodobne tlmiť. U služieb i tovarov tak v počas roka očakáva postupné zvoľňovanie tempa medziročného rastu. Infláciu tento rok najskôr už nad rámec vyššej DPH zásadnejšie nepodporia ani ceny potravín. Naznačuje to podľa analytika vývoj cien domácich agrokomodít i globálneho indexu cien potravín a poľnohospodárskych komodít (FAO).
