Inflácia v Japonsku sa zrýchlila na nové 41-ročné maximum

Tokio 24. februára (TASR) - Jadrová aj celková inflácia v Japonsku sa zrýchlili na začiatku tohto roka nad 4 % a dosiahli tak nové 41-ročné maximum. Uviedlo to v piatok japonské ministerstvo vnútorných záležitostí. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Jadrové spotrebiteľské ceny, ktoré nezahrnujú nestabilné ceny čerstvých potravín, naďalej však do nich patria ceny energií, vzrástli v januári oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 4,2 %, uviedlo ministerstvo. To znamená najvýraznejší rast od septembra 1981, v ktorom ceny ovplyvnila ropná kríza na Blízkom východe.



Aj celková inflácia sa zrýchlila na nové 41-ročné maximum. V januári dosiahla 4,3 % oproti 4 % v decembri. Januárový rast spotrebiteľských cien bol tak najvýraznejší od decembra 1981. Výrazne sa zrýchlili najmä ceny potravín, a to zo 4,9 % v decembri na 7,2 %.



Centrálna banka stanovila inflačný cieľ na úrovni 2 % a ostatné údaje znamenajú, že miera inflácie je nad touto úrovňou už 10. mesiac po sebe. Podľa analytikov by síce inflácia mohla za január dosiahnuť svoje maximum, pod 2 % sa však v blízkom čase nedostane.



V medzimesačnom porovnaní sa celková inflácia v Japonsku mierne zrýchlila. Zatiaľ čo v decembri sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,3 %, v januári ich rast dosiahol 0,4 %.