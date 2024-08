Inflácia v júli mierne vzrástla na 2,6 % z júnových 2,1 %

Bratislava 15. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli v priemere o 0,3 %, čo znamená, že rast cien sa po dvoch mesiacoch stability mierne zrýchlil. Medziročne inflácia po predchádzajúcich štyroch mesiacoch pohybu mierne nad 2 % stúpla na hodnotu 2,6 %. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkovú medziročnú infláciu ovplyvnili vyššie ceny vo všetkých 12 odboroch v rozpätí od 0,4 % za bývanie a energie až po 10 % v odbore vzdelávanie. Potraviny a nealko nápoje boli medziročne drahšie o 1,5 %. Celkovo spomedzi potravín sa za vyššie ceny ako pred rokom predávalo sedem z deviatich skupín tovarov, väčšina do 5 %. Infláciu najviac ovplyvnil drahší chlieb a obilniny (o 4,9 %), ale aj oleje a tuky (11,2 %), tiež cukor a cukrovinky. Naopak, lacnejšie ako pred rokom bolo ovocie a súčasne mlieko, syry a vajcia.



Negatívny vplyv na celkovú mieru inflácie mal rast cien v odbore rekreácia a kultúra o 3,1 % ovplyvnený najmä zdražovaním dovolenkových zájazdov a vstupného na kúpaliská a plavárne. Rast inflácie podporili tiež medziročne drahšie finančné služby pôšt a bánk v odbore rozličné tovary a služby (o 4 %). Pod výsledok sa v júli, podobne ako v predošlých mesiacoch, podpísali aj medziročne drahšie tovary a služby v odbore zdravotníctvo (7,4 %), ako aj v odbore alkohol a tabak (5,1 %).



V odbore bývanie s energiami, ktoré spolu s potravinami a nealko nápojmi tvoria najvýznamnejšie zložky výdavkov domácností, boli ceny vyššie ako pred rokom len o 0,4 %. Spolu za sedem mesiacov roka 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 2,6 %.



Medzimesačne, v porovnaní s júnom 2024, rástli priemerné spotrebiteľské ceny v ôsmich z celkovo 12 odborov, a to v rozsahu od 0,1 % pri bývaní a energiách až do 1,8 % v prípade cien v odbore pošty a spoje.



Najväčší vplyv na medzimesačný rast priemerných cien mali predovšetkým ceny potravín a nealko nápojov, najmä pre svoju vysokú váhu vo výdavkoch domácností. Oproti júnu sa zvýšili v priemere o 0,3 %, pričom medzimesačný nárast zaznamenali tak potraviny, ako aj nealko nápoje. Priemerné ceny potravín sa oproti júnu zvýšili o 0,2 %, pod tento výsledok sa podpísalo najmä zdražovanie mäsa, olejov a tukov, ale aj chleba a obilnín. Ceny vzrástli v štyroch z deviatich sledovaných potravinových položiek. Naopak, výraznejší tlmiaci účinok na rast cien malo sezónne zlacňovanie zeleniny a ovocia a tiež zníženie cien mlieka, syrov a vajec.



Obdobie letných dovoleniek prinieslo aj významnejšie zdraženie v odbore rekreácia a kultúra a tiež v odbore dopravy, v oboch na priemernej úrovni 0,8 %. Vzrástli najmä ceny zájazdov a vstupného na kúpaliská a plavárne, ako aj pohonných látok.



Podstatnejšie sa v júli zdvihli tiež telekomunikačné a poštové poplatky, ktoré medzimesačne zvýšili ceny v odbore pošty a spoje o 1,8 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom boli vyššie aj finančné služby bánk a pôšt, a to o 3,7 % v odbore rozličné tovary a služby. Znížili sa naopak ceny odevov a obuvi (o 0,7 %) ovplyvnené sezónnymi výpredajmi a tiež alkoholických nápojov o 0,3 %, ale aj nábytku a údržby domácnosti.