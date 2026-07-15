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Inflácia v júni 2026 v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5 %
Významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy v odbore rekreácia, šport a kultúra (+0,6 %) či rast cien stravovacích služieb v odbore reštauračné a ubytovacie služby (+0,4 %).
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne klesli o 0,1 %, bol to prvý medzimesačný pokles cien od začiatku roku. Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla 3,5 %, čo bola rovnako ako v marci najnižšia hodnota v tomto roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v odbore doprava o 2,1 %, potraviny s nealkoholickými nápojmi o 0,7 % a alkoholické nápoje s tabakom o 0,5 %. Súčasne vo viacerých odboroch ceny vzrástli, a to v rozmedzí od 0,1 % v odbore odevy s obuvou, a tiež informácie s komunikáciou až do 0,8 % v odbore zdravotníctvo. Nezmenené zostali ceny poisťovacích a finančných služieb i ceny osobnej starostlivosti so sociálnymi službami.
Vývoj medzimesačnej inflácie bol v júni najvýraznejšie ovplyvnený poklesom cien dopravy. Ceny v tomto odbore sa v roku 2026 medzimesačne znížili druhýkrát, po miernom januárovom poklese išlo aktuálne o výraznejší pokles, a to o 2,1 %. K poklesu cien v odbore najviac prispelo zníženie cien pohonných látok (-6,0 %).
Významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy v odbore rekreácia, šport a kultúra (+0,6 %) či rast cien stravovacích služieb v odbore reštauračné a ubytovacie služby (+0,4 %).
Inflácia, rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v júni úroveň 3,5 %. Ceny v porovnaní s júnom 2025 boli vyššie v 12 z celkovo 13 odborov, a to od 0,6 % v odbore odevy s obuvou po 7,3 % v odbore bývanie s energiami. V jedinom odbore, potraviny s nealko nápojmi, ceny medziročne klesli o 0,5 %.
Významný vplyv na hodnotu medziročnej inflácie mal v júni podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch odbor bývanie s energiami, v ktorom ceny vzrástli o 7,3 %. Tento odbor má na Slovensku najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Vyššie ako pred rokom boli najmä ceny imputovaného aj skutočného nájomného za bývanie, ale aj energií vrátane vykurovania. Vývoj cien v tomto odbore je dôsledkom januárových regulačných opatrení, ktoré majú vplyv na infláciu počas celého roka.
Infláciu tlmil pozitívny vývoj v odbore potraviny a nealko nápoje, v ktorom boli ceny medziročne nižšie o 0,5 %. Bol to prvý medziročný pokles cien od júna 2021.
Spotrebiteľské ceny v júni medzimesačne klesli v troch z celkovo 13 odborov (výdavkových skupín domácností), a to v odbore doprava o 2,1 %, potraviny s nealkoholickými nápojmi o 0,7 % a alkoholické nápoje s tabakom o 0,5 %. Súčasne vo viacerých odboroch ceny vzrástli, a to v rozmedzí od 0,1 % v odbore odevy s obuvou, a tiež informácie s komunikáciou až do 0,8 % v odbore zdravotníctvo. Nezmenené zostali ceny poisťovacích a finančných služieb i ceny osobnej starostlivosti so sociálnymi službami.
Vývoj medzimesačnej inflácie bol v júni najvýraznejšie ovplyvnený poklesom cien dopravy. Ceny v tomto odbore sa v roku 2026 medzimesačne znížili druhýkrát, po miernom januárovom poklese išlo aktuálne o výraznejší pokles, a to o 2,1 %. K poklesu cien v odbore najviac prispelo zníženie cien pohonných látok (-6,0 %).
Významnejší medzimesačný rast cien zaznamenali dovolenkové zájazdy v odbore rekreácia, šport a kultúra (+0,6 %) či rast cien stravovacích služieb v odbore reštauračné a ubytovacie služby (+0,4 %).
Inflácia, rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v júni úroveň 3,5 %. Ceny v porovnaní s júnom 2025 boli vyššie v 12 z celkovo 13 odborov, a to od 0,6 % v odbore odevy s obuvou po 7,3 % v odbore bývanie s energiami. V jedinom odbore, potraviny s nealko nápojmi, ceny medziročne klesli o 0,5 %.
Významný vplyv na hodnotu medziročnej inflácie mal v júni podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch odbor bývanie s energiami, v ktorom ceny vzrástli o 7,3 %. Tento odbor má na Slovensku najvyšší podiel vo výdavkoch domácností. Vyššie ako pred rokom boli najmä ceny imputovaného aj skutočného nájomného za bývanie, ale aj energií vrátane vykurovania. Vývoj cien v tomto odbore je dôsledkom januárových regulačných opatrení, ktoré majú vplyv na infláciu počas celého roka.
Infláciu tlmil pozitívny vývoj v odbore potraviny a nealko nápoje, v ktorom boli ceny medziročne nižšie o 0,5 %. Bol to prvý medziročný pokles cien od júna 2021.