Inflácia v júni dosiahla 4,3 %, najviac za uplynulý rok a pol

Bratislava 15. júla (TASR) - Inflácia na Slovensku v júni v medziročnom porovnaní dosiahla 4,3 %, čo bol najvyšší rast cien od decembra 2023. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb zvýšili o 0,2 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



„Zdynamizovanie medziročného rastu cien ťahali naďalej nealko nápoje, opäť zdraželo stravovanie aj doprava a alkoholické nápoje. Tlmiaci účinok na rast mali lacnejšie pohonné látky, nákup motorových vozidiel či telefónnych zariadení. Júnové ceny v medzimesačnom porovnaní rástli pomalšie, prispelo k tomu najmä lacnejšie bývanie a sezónne potraviny,“ priblížili štatistici.



Medziročne vyššie boli podľa nich ceny vo všetkých 12 sledovaných odboroch, v piatich bol však rast miernejší oproti vlaňajšiemu júnu. Ceny vzrástli od 2,4 % v odbore zdravotníctvo po 10 % v odbore vzdelávanie.



Významný vplyv na medziročný vývoj inflácie malo výraznejšie zdraženie v odbore reštaurácie a hotely o 9,5 %. Spotrebitelia si pritom priplatili za stravovacie služby (10 %) aj ubytovacie služby (5 %). Výraznejšie stúpli ceny aj v odbore rozličné tovary a služby, a to o 6,2 %. „Podstatný dopad na celkový vývoj inflácie mali aj vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra o 4,9 %. Zanedbateľné nebolo ani zdražovanie v odbore alkoholické nápoje s tabakom o 5,3 %,“ vyčíslil ŠÚ.



V druhej najvýznamnejšej zložke výdavkov domácností, v odbore potraviny s nealko nápojmi, vzrástli ceny v júni o 4,2 %, čo bola najvyššia úroveň v tomto roku. Vyššie ceny pritom zaznamenalo šesť z deviatich potravinových zložiek.



Vo váhovo najvýznamnejšom odbore bývanie s energiami ceny podľa štatistikov vzrástli o 2,6 %. V odbore doprava bolo zdraženie o 2,6 %, ktoré bolo ovplyvnené zdražením dopravných služieb o 19,4 %. Rast tlmili ceny pohonných látok o 5 % a nákupu motorových vozidiel o 2 %.



Medzimesačne vzrástli spotrebiteľské ceny v júni vo ôsmich z celkovo 12 odborov, a to v rozmedzí od 0,1 % v odboroch potraviny s nealko nápojmi, alkoholické nápoje s tabakom a odevy s obuvou až do 1,8 % v odbore doprava. „Naopak, mierny pokles cien zaznamenali odbory bývanie s energiami o 0,1 % a nábytok s bytovým vybavením o 0,2 %. Bez zmeny boli ceny za pošty a spoje a rozličné tovary a služby,“ doplnil ŠÚ.



Jadrová inflácia dosiahla v júni hodnotu 3,5 % a čistá inflácia 3,1 %. Medzimesačne predstavovali zhodne 0,2 %. Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien, ako sú napríklad ceny energií a iných administratívnych opatrení, napríklad úprav daní. Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.



V súhrne za 1. polrok tohto roka sa spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 4 %.