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Inflácia v Kanade dosiahla v máji 3,2 %
Spotrebiteľské ceny v máji medziročne vzrástli o 3,2 %, oznámil v pondelok kanadský štatistický úrad.
Autor TASR
Montreal 22. júna (TASR) - Nárast cien benzínu spôsobený vojnou na Blízkom východe prispel k zvýšeniu inflácie v Kanade na 29-mesačné maximum. Spotrebiteľské ceny v máji medziročne vzrástli o 3,2 %, oznámil v pondelok kanadský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ceny na čerpacích staniciach boli o 33,2 % vyššie ako v máji minulého roka. Celková inflácia výrazne prekročila dvojpercentnú cieľovú hodnotu kanadskej centrálne banky. Bank of Canada tento mesiac ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 % už piatykrát po sebe. Banka uviedla, že čelí dvom protichodným trendom - ekonomike, ktorú zaťažujú americké clá a stimulovať by ju mohli nižšie úrokové sadzby, a inflačným tlakom v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktoré by si mohli vyžiadať ich zvýšenie.
Ceny na čerpacích staniciach boli o 33,2 % vyššie ako v máji minulého roka. Celková inflácia výrazne prekročila dvojpercentnú cieľovú hodnotu kanadskej centrálne banky. Bank of Canada tento mesiac ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 2,25 % už piatykrát po sebe. Banka uviedla, že čelí dvom protichodným trendom - ekonomike, ktorú zaťažujú americké clá a stimulovať by ju mohli nižšie úrokové sadzby, a inflačným tlakom v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktoré by si mohli vyžiadať ich zvýšenie.