Inflácia v Kanade dosiahla v máji takmer 40-ročné maximum

Ottawa 23. júna (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Kanade pokračovali minulý mesiac v zrýchľovaní rastu, pričom jeho tempo dosiahlo najvyššiu úroveň takmer za 40 rokov. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje kanadského štatistického úradu, podľa ktorého za ďalším zrýchlením inflácie je vysoký rast cien pohonných látok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa údajov Statistics Canada vzrástli spotrebiteľské ceny v máji medziročne o 7,7 %, čo predstavuje najvyššiu mieru inflácie od januára 1983. Inflácia prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali s jej zrýchlením na 7,4 %.



Navyše, rast spotrebiteľských cien nabral omnoho výraznejšie rozmery aj v porovnaní s odhadmi centrálnej banky, ktorá počítala za 1. štvrťrok s infláciou v priemere 5,8 %. "Situácia už začína byť znepokojujúca. Som presvedčený, že centrálna banka bude musieť urobiť drastický krok s cieľom dostať infláciu pod kontrolu," povedal Andrew Kelvin zo spoločnosti TD Securities.



Bank of Canada zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu tento mesiac z 1 % na 1,5 %, čo znamená druhé zvýšenie o pol percentuálneho bodu po sebe. Uviedla však, že je pripravená na "podstatne dôraznejšie" kroky, ak to bude potrebné.



Americká centrálna banka Fed zvýšila tento mesiac hlavnú úrokovú sadzbu až o 75 bázických bodov a podľa ekonómov je "vysoko pravdepodobné," že kanadská centrálna banka bude krok Fedu na nasledujúcom zasadnutí nasledovať. Najbližšie zasadnutie menového výboru centrálnej banky Kanady je naplánované na 13. júla.