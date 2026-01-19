< sekcia Ekonomika
Inflácia v Kanade sa koncom roka 2025 nečakane zrýchlila
Autor TASR
Ottawa 19. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Kanade zaznamenali v závere minulého roka nečakané zrýchlenie rastu na najvyššiu úroveň za ostatný kvartál. Vývoj cien však výrazne ovplyvnil fakt, že Kanada pred rokom na dva mesiace zmiernila daňovú záťaž. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v decembri 2,4 %. V porovnaní s novembrom sa tak zrýchlila o 0,2 percentuálneho bodu na najvyššiu úroveň za tri mesiace. Vývoj inflácie prekvapil analytikov, ktorí očakávali, že v poslednom mesiaci roka sa udrží na novembrovej úrovni.
Pod nečakané zrýchlenie rastu cien sa podpísala skutočnosť, že v období od polovice decembra 2024 do 15. februára minulého roka Kanada zmiernila v prípade niektorých tovarov a služieb daňové zaťaženie. Návrat k pôvodnej dani po 15. februári sa odrazil na medziročnom vývoji inflácie v príslušných mesiacoch.
Rast cien v reštauráciách dosiahol v decembri minulého roka 8,5 % oproti 3,3-percentnému rastu v novembri a napríklad ceny hračiek a hier vzrástli medziročne o 7,5 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci klesli o 0,3 %. Naopak, rast nákladov na bývanie sa spomalil a náklady na dopravu po novembrovom raste klesli.
