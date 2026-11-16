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Inflácia v Kanade sa udržala nad 3 %
Spotrebiteľské ceny v Kanade pokračovali v októbri v stabilnom raste.
Autor TASR
Ottawa 16. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Kanade pokračovali v októbri v stabilnom raste. Inflácia sa tak udržala nad trojpercentnou hranicou druhý mesiac v rade. Na druhej strane, jadrová inflácia, ktorú sleduje kanadská centrálna banka, sa zmiernila na takmer šesťročné minimum. Uviedol to v pondelok kanadský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v októbri 3,1 %, rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci. Druhý mesiac v rade sa tak drží nad 3 % a štvrtý mesiac v rade na úrovni minimálne 3 %. Zároveň je najvyššia od mája, v ktorom dosiahla 3,2 %. Na druhej strane, je nižšia, než odhadovali analytici, ktorí počítali s jej zrýchlením na 3,2 %.
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali ceny energií. Ceny benzínu sa zvýšili o takmer 31 % potom, ako v septembri vzrástli o 27,8 %. To zvýšilo náklady na dopravu, a to 8,9 %. V rámci týchto nákladov sa najvýraznejšie zvýšili ceny v leteckej doprave, konkrétne o 21,6 %, pričom v septembri vzrástli o 19,4 %.
Na druhej strane, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zaznamenala zmiernenie. Jadrová inflácia korigovaná o extrémne hodnoty (trimmed-mean core rate) dosiahla 1,8 %, čo predstavuje takmer šesťročné minimum. Znamená to, že pre centrálnu banku sa zmierni tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb.
Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v októbri 3,1 %, rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci. Druhý mesiac v rade sa tak drží nad 3 % a štvrtý mesiac v rade na úrovni minimálne 3 %. Zároveň je najvyššia od mája, v ktorom dosiahla 3,2 %. Na druhej strane, je nižšia, než odhadovali analytici, ktorí počítali s jej zrýchlením na 3,2 %.
Najvýraznejšie sa pod vývoj inflácie podpísali ceny energií. Ceny benzínu sa zvýšili o takmer 31 % potom, ako v septembri vzrástli o 27,8 %. To zvýšilo náklady na dopravu, a to 8,9 %. V rámci týchto nákladov sa najvýraznejšie zvýšili ceny v leteckej doprave, konkrétne o 21,6 %, pričom v septembri vzrástli o 19,4 %.
Na druhej strane, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, zaznamenala zmiernenie. Jadrová inflácia korigovaná o extrémne hodnoty (trimmed-mean core rate) dosiahla 1,8 %, čo predstavuje takmer šesťročné minimum. Znamená to, že pre centrálnu banku sa zmierni tlak na zvyšovanie úrokových sadzieb.