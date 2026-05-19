Inflácia v Kanade sa v apríli zvýšila menej, ako sa očakávalo
Kanadská inflácia sa posilnila už v marci, keďže prerušenie dodávok energií z Blízkeho východu v dôsledku vojny v Iráne zvýšilo ceny palív. V apríli sa v Kanade zrýchlil rast cien dopravy.
Autor TASR
Ottawa 19. mája (TASR) - Miera inflácie v Kanade v apríli vzrástla na úroveň 2,8 % z marcových 2,4 %. Dostala sa tak na najvyššiu hodnotu za dva roky, ale nenaplnili sa očakávania trhu, že stúpne ešte výraznejšie, a to na 3,1 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil kanadský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Kanadská inflácia sa posilnila už v marci, keďže prerušenie dodávok energií z Blízkeho východu v dôsledku vojny v Iráne zvýšilo ceny palív. V apríli sa v Kanade zrýchlil rast cien dopravy. Medziročne stúpli o 7,6 % po marcovom zvýšení o 3,7 %. Ceny energií sa totiž v apríli medziročne zvýšili o 19,2 % po posilnení o 3,9 % v predošlom mesiaci.
Potvrdil sa však odhad kanadskej centrálnej banky, že drahšie energie sa zatiaľ nepremietli do cien v iných sektoroch. Napríklad medziročné tempo rastu cien potravín sa v apríli zmiernilo na 3,5 % z marcovej úrovne 4 % a medziročný rast cien bývania sa len nepatrne zrýchlil, a to na 1,8 % z marcových 1,7 %.
