Inflácia v Kanade sa v decembri zmiernila výraznejšie, než sa čakalo

Ottawa 17. januára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Kanade spomalili v závere minulého roka tempo rastu, pričom spomalenie bolo výraznejšie, než sa očakávalo a inflácia sa dostala na 10-mesačné minimum. Informovali o tom agentúra Reuters a server tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v decembri 6,3 % po 6,8-percentnom raste spotrebiteľských cien v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu cien tak bolo v poslednom mesiaci minulého roka miernejšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia počítali so spomalením inflácie na 6,4 %. Zároveň to bola najnižšia miera inflácie v Kanade od februára minulého roka, v ktorom dosiahla 5,7 %.



Pod decembrový vývoj spotrebiteľských cien sa veľkou mierou podpísalo výrazné spomalenie rastu nákladov na dopravu. Tie sa v decembri zvýšili medziročne o 6 %, zatiaľ čo v novembri ešte vzrástli o 8,5 %. Prispel k tomu najmä slabší rast cien palív, obzvlášť benzínu. V novembri sa jeho ceny zvýšili o 13,7 %, v decembri rast dosiahol iba 3 %.



Zmiernil sa aj rast nákladov na bývanie a čiastočne aj cien potravín. Tie v novembri vzrástli medziročne o 10,3 %, v poslednom mesiaci minulého roka rast dosiahol 10,1 %.



Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny v Kanade klesli o 0,6 %. Bol to najvýraznejší pokles od apríla 2020. Analytici očakávali pokles iba o 0,5 %.