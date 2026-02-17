Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Kanade sa v januári zmiernila

Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

K tomu prispel najmä výrazný pokles cien benzínu.

Autor TASR
Ottawa 17. februára (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Kanade sa na začiatku tohto roka zmiernil, k čomu prispel najmä výrazný pokles cien benzínu. Tento faktor kompenzoval rýchlejší rast cien potravín. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje kanadského štatistického úradu.

Medziročná miera inflácie dosiahla v Kanade v prvom mesiaci tohto roka 2,3 % oproti 2,4-percentnej úrovni v závere roka 2025. Údaje sú tak lepšie, než očakávali analytici, ktorí počítali so zotrvaním inflácie na decembrovej úrovni.

Za spomalením rastu spotrebiteľských cien sú najmä ceny benzínu. Tie klesli v januári medziročne o 16,7 %. Práve ceny benzínu sa podieľali na výraznom zrýchlení poklesu nákladov na dopravu. V decembri klesli tieto náklady o 0,5 %, v januári až o 17 %. Okrem toho sa zmiernil rast nákladov na bývanie.

Na druhej strane, ceny potravín zrýchlili tempo rastu. V decembri vzrástli o 6,2 % a v januári o 7,3 %. Ešte výraznejšie sa zvýšili ceny jedál v reštauráciách, kde rast dosiahol 12,3 %.
