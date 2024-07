Inflácia v Kanade sa spomalila a vrátila sa na trojročné minimum

Ottawa 16. júla (TASR) - Inflácia v Kanade sa minulý mesiac zmiernila a vrátila sa na trojročné minimum, ktoré zaznamenala v apríli. Výsledky zároveň potvrdzujú očakávania kanadskej centrálnej banky, že miera inflácie sa v prvej polovici roka bude držať pod 3 %. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie v Kanade dosiahla v júni 2,7 % po 2,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Júnová inflácia sa tak vrátila na úroveň z apríla, v ktorom dosiahla rovnako 2,7 % a ktorá predstavuje najslabší rast spotrebiteľských cien v krajine od marca 2021. Vývoj inflácie zároveň prekvapil trhy, ktoré počítali s tým, že zotrvá na pôvodnej úrovni, prípadne sa zmierni iba na 2,8 %.



Pod nečakané zmiernenie rastu spotrebiteľských cien sa podpísali najmä náklady na dopravu. V júni sa zvýšili o 2 %, zatiaľ čo v máji rástli medziročne o 3,5 %. Ich vývoj výrazne ovplyvnili ceny benzínu. Zatiaľ čo v máji sa medziročne zvýšili o 5,6 %, v júni vzrástli už iba o 0,4 %.



Miernejšie rástli aj náklady na bývanie, aj keď tempo rastu zostalo vysoké. V máji vzrástli o 6,4 %, v júni o 6,2 %.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Kanade znížili v júni o 0,1 %. To znamená prvý pokles od decembra minulého roka, v ktorom klesli o 0,3 %. Aj v tomto prípade sa spotrebiteľské ceny vyvíjali ináč, než sa očakávalo. Analytici predpokladali, že v rovnakom rozsahu zaznamenajú rast.



Vývoj inflácie v Kanade za minulý mesiac predstavuje posledný kľúčový ukazovateľ pred zasadnutím kanadskej centrálnej banky. To je naplánované na 24. júla. Nečakané zmiernenie inflácie posilnilo očakávania trhov, že centrálna banka pristúpi k zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby o ďalších 25 bázických bodov.



Banka hlavnú úrokovú sadzbu znížila už 5. júna. Bola to jej prvá redukcia za viac než štyri roky, pričom tak urobila ako prvá z centrálnych bánk siedmich najväčších ekonomík sveta. Nasledujúci deň zredukovala úrokové sadzby aj Európska centrálna banka (ECB). Trhy teraz čakajú, že vzhľadom na vývoj inflácie kanadská centrálna banka zredukuje sadzby opäť, pričom pravdepodobnosť takéhoto kroku zvýšili z pôvodných 82 % na 88 %.