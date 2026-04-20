Inflácia v Kanade sa výrazne zrýchlila, trhy však čakali horší vývoj
Spotrebiteľské ceny sa v marci zvýšili medziročne o 2,4 %, zatiaľ čo mesiac predtým dosiahla medziročná inflácia 1,8 %.
Autor TASR
Ottawa 20. apríla (TASR) - Inflácia v Kanade sa v marci prudko zrýchlila, pod čo sa veľkou mierou podpísal rast cien energií. Stále však bola nižšia, než sa čakalo. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny sa v marci zvýšili medziročne o 2,4 %, zatiaľ čo mesiac predtým dosiahla medziročná inflácia 1,8 %. Marcová inflácia je najvyššia od decembra minulého roka, v ktorom zaznamenala rovnakú hodnotu. Analytici však počítali s ešte výraznejším zrýchlením, a to na 2,6 %.
Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien je najmä vojna na Blízkom východe, ktorá viedla k narušeniu dodávok ropy z oblasti a rastu cien komodity. Ceny energií sa tak v marci zvýšili v Kanade medziročne o 3,9 %, zatiaľ čo vo februári zaznamenali pokles o 9,3 %.
Zrýchlenie rastu zaznamenali spotrebiteľské ceny v Kanade aj v medzimesačnom porovnaní. Po februárovom raste o 0,5 % sa zvýšili o 0,9 %, čo bol najvyšší rast spotrebiteľských cien oproti predchádzajúcemu mesiacu od februára 2025. Tempo rastu však opäť zaostalo za očakávaniami, keďže analytici počítali s rastom o 1,1 %.
