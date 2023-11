Inflácia v Kanade sa zmiernila, jadrová dosiahla takmer minimum

Ottawa 22. novembra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Kanade zaznamenala v októbri výraznejšie zmiernenie, než sa čakalo a jadrová inflácia dosiahla takmer dvojročné minimum. To posilnilo očakávania trhov, že centrálna banka už vo zvyšovaní úrokových sadzieb nebude pokračovať. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny vzrástli v Kanade v októbri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 3,1 %, zatiaľ čo v septembri dosiahla inflácia 3,8 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali so zmiernením iba na 3,2 %.



Výraznejšie než predpokladané spomalenie rastu spotrebiteľských cien posilnilo očakávania analytikov, že kanadská centrálna banka už nebude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb, naopak, v 1. polroku budúceho roka začne kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá dosahuje 22-ročné maximum 5 %, znižovať. Bank of Canada totiž vo svojej prognóze uvádzala, že "inflácia by sa mala držať v blízkosti 3,5 % až do polovice budúceho roka".



Pod výraznejšie zmiernenie inflácie sa podpísali najmä náklady na dopravu, ktoré klesli o 0,4 %, ako aj miernejší rast cien potravín. Zatiaľ čo v septembri sa ceny potravín zvýšili o 5,9 %, v októbri rast dosiahol 5,6 %.



Jadrová inflácia sa zmiernila na 2,7 % zo septembrovej hodnoty 2,8 % a omnoho viac sledovaná jadrová inflácia korigovaná o extrémne hodnoty (trimmed-mean core rate) dosiahla 3,5 %, zatiaľ čo sa očakávalo 3,7 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od decembra 2021.