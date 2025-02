Inflácia v Kanade sa zrýchlila

Ottawa 18. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Kanade zaznamenali na začiatku tohto roka mierne zrýchlenie rastu, inflácia sa však už tretí mesiac v rade drží pod inflačným cieľom centrálnej banky. Údaje kanadského štatistického úradu zverejnil portál tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny sa v januári zvýšili medziročne o 1,9 % po decembrovom raste o 1,8 %. Pod dvojpercentnou hranicou bola inflácia aj v novembri (1,9 %), čo znamená, že tri mesiace po sebe sa drží pod inflačným cieľom, ktorý kanadská centrálna banka stanovila na 2 %. Ak sa započítajú aj mesiace s dvojpercentnou infláciou, miera inflácie tak neprekročila inflačný cieľ centrálnej banky už šiesty mesiac v rade.



To posilňuje očakávania, že kanadská centrálna banka bude pokračovať v procese uvoľňovania menovej politiky. Naposledy banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu koncom januára, a to o 25 bázických bodov na 3 %. Sadzbu tak znížila šiestykrát po sebe.



Čo sa týka januárovej inflácie, zrýchlili ju najmä náklady na dopravu, kde tempo rastu dosiahlo 3,4 %. V decembri sa medziročne zvýšili o 2,3 %. Pod ich rast sa podpísali najmä ceny benzínu, ktoré v januári vzrástli o 8,6 %, zatiaľ čo v decembri sa zvýšili o 3,5 %.



Okrem toho vzrástli ceny osobných áut. Aj keď rast bol iba mierny (0,4 %), bol to prvý medziročný rast cien osobných vozidiel za osem mesiacov. Na druhej strane, po decembrovom raste o 0,6 % ceny potravín v januári v tomto rozsahu klesli.