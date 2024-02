Inflácia v Kanade skĺzla pod 3 %, vzrástli šance na zníženie sadzieb

Ottawa 20. februára (TASR) - Miera inflácie v Kanade sa na začiatku tohto roka spomalila, pričom prvýkrát od leta minulého roka klesla pod 3 %. To zvýšilo šance na skoršiu redukciu úrokových sadzieb zo strany kanadskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kanadský štatistický úrad v utorok oznámil, že spotrebiteľské ceny v Kanade vzrástli v januári medziročne o 2,9 % po 3,4-percentnom raste v poslednom mesiaci minulého roka. Miera inflácie sa pod 3 % dostala prvýkrát od júna 2023, pričom najnovší údaj bol omnoho lepší, než sa čakalo. Analytici počítali so zmiernením inflácie na 3,3 %.



Pod prudšie než predpokladané spomalenie miery inflácie sa podpísali náklady na dopravu aj ceny potravín. V obidvoch prípadoch sa ich rast výrazne zmiernil.



Nečakané spomalenie medziročnej inflácie posilnilo očakávania trhov, že centrálna banka by v apríli mohla oznámiť zníženie úrokových sadzieb. Pred zverejnením údajov o inflácii bola pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v apríli 33-percentná. Po ich zverejnení vzrástla na 58 %. Nasledujúce zasadnutie kanadskej centrálnej banky sa uskutoční 6. marca.